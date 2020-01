Stiri pe aceeasi tema

- Cartea de identitate electronica va fi emisa incepand din 3 august 2021, iar cu actualele carti de identitate, aflate in termenul de valabilitate, se poate calatori in Uniunea Europeana pana in 2031, a afirmat directorul Directiei de Evidenta a Populatiei si Administrarea Bazelor de Date din cadrul…

- Romania este obligata sa emita acte electronice de identitate, incepand din august 2021, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne, care supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanta de Urgenta, prin care se creeaza cadrul legal national astfel incat actele romanesti sa respecte standardele stabilite…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative, care prevede emiterea actelor electronice de identitate.

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative, care prevede emiterea actelor electronice de identitate. "Pentru a asigura cetatenilor romani exercitarea dreptului la libera circulatie pe…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani. Prin proiect se creeaza cadrul legal national pentru…

- Ministerul Afacerilor Interne pregatește un proiect de Ordonanța a Guvernului care modifica și completeaza unele acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetațenilor romani. Printre propuneri figureaza și modificarea varstei la care se va obține cartea de identitate.…

- Ministerul Afacerilor Interne pregatește un proiect de Ordonanța a Guvernului care modifica și completeaza unele acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetațenilor romani. Printre propuneri figureaza și modificarea varstei la care se va obține cartea de identitate. 12…

- Se schimba buletinele. Se modifica varsta la care se va obține cartea de identitate! Vezi care sunt modificarile majore Ministerul Afacerilor Interne pregatește un proiect de Ordonanța a Guvernului care modifica și completeaza unele acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate…