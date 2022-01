Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Nationale este celebrata si de Arhiepiscopia Tomisului. Astfel, se organizeaza o conferinta cu ocazia implinirii a 172 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si marcheaza acest moment cu o lansare de carte, care va cuprinde mai multe volume. Ziua de 15 ianuarie a fost aleasa ca…

- Preotul Stefan-Gabriel Caras de la Biserica „Sfintii Arhangheli" din Sancraiu de Mures considera ca perioada de post premergatoare marilor sarbatori este in masura sa purifice corpul si sa il pregateasca pentru experiente spirituale inaltatoare, intrucat, daca organismul uman este mai domolit, omul…

- De 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, Divizia 4 Infanterie „GEMINA”, va defila, pe langa cei aproximativ 500 de ofițeri și soldați, cu 45 de mijloace tehnice de lupta dintre cele mai noi. Printre acestea se numara transportoarele blindate PIRANHA V, sistemele antiaeriane GEPARD și sistemul de rachete…

- VIDEO| PARADA MILITARA de 1 Decembrie 2021 aduce tehnica de lupta moderna la Alba Iulia. Transportoare PIRANHA V, sisteme antiaeriane GEPARD și rachete HIMARS PARADA MILITARA de 1 Decembrie 2021 aduce tehnica de lupta moderna la Alba Iulia. Transportoare PIRANHA V, sisteme antiaeriane GEPARD și rachete…

- Nascuta in data de 22 aprilie 2001, la Targu Mures, Miss Universe Romania 2021, pe numele ei complet Carmina Elena Olimpia Cotfas, va purta rochii de seara rosii si aurii la competitia Miss Universe, care va avea loc la Eilat, in Israel, pe 12 decembrie, intrucat considera ca aceste culori reprezinta…

- Locomotiva cu aburi de cale normala "Pacific" din 1922, vagonul "Salon Regal", mocanita pentru calea ferata ingusta si vagonetul motor Buick 1940, care i-a apartinut lui Gheorghe Gheorghiu Dej, au fost prezentate publicului, sambata, la aniversarea a 150 de ani de la inaugurarea caii ferate Alba Iulia…

- ALBA: 197 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 4 noiembrie Au fost inregistrate 197 de cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) joi, 4 noiembrie. Cu o zi in urma, erau raportate…

- Institutia Prefectului – Judetul Mures a anuntat, vineri, ca o caravana mobila de vaccinare va ajunge in fata bisericilor din municipiul Targu Mures, in fiecare duminica, prima fiind organizata la acest sfarsit de saptamana, la Catedrala Mare Ortodoxa. „Multumim Bisericii Ortodoxe din Targu Mures pentru…