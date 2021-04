Asociatia "Descopera Sulina!" va publica luna viitoare un ghid turistic al singurului oras romanesc de la gurile de varsare ale Dunarii in Marea Neagra si intentioneaza sa anime faleza fluviului in aceasta vara cu ateliere interactive pentru vizitatori.



Din asociatie face parte si singurul intreprinzator din oras care le da turistilor posibilitatea de a explora Delta in caiace, timiseanul Calin Ene, care, alaturi de ceilalti cinci membri fondatori, doreste sa le ofere vizitatorilor sejururi si iarna in rezervatie.



"Anul trecut, in Sulina, nu a existat niciun ghid cu informatii…