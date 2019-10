REPORTAJ Aniversare tristă a 150 de ani de la inaugurarea căii ferate Giurgiu-Bucureşti La implinirea a 150 de ani de la infiintarea primei linii de cale ferata din Principatele Romane, Giurgiu-Bucuresti, trenurile care fac acest traseu ocolesc prin Videle deoarece podul peste raul Arges din localitatea Gradistea este prabusit de 14 ani. Nicio festivitate nu a marcat in acest an implinirea unui secol si jumatate de activitate pe calea ferata Giurgiu-Bucuresti, cursa feroviara fiind parcursa acum in trei ore, in conditiile in care la deschiderea acesteia, la 31 octombrie 1869, drumul cu trenul a fost realizat in 90 de minute. "Eu merg la Bucuresti, ocolim prin Videle, ajung in aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

