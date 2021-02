REPORTAJ Agenţii economici vor ca Sulina să fie staţiune turistică Agentii economici din Sulina vor ca orasul cel mai estic al Romaniei sa fie declarat "Statiune turistica", iar un prim pas pentru realizarea acestui obiectiv este infiintarea unei asociatii de turism, proces inceput zilele trecute.



Statutul de "Statiune turistica" le va oferi micilor intreprinzatori posibilitatea de a accesa mai usor fondurile europene, dar si o promovare a orasului la nivel national.



"Daca orasul ar fi declarat 'Statiune turistica' am avea mai multe facilitati. Agentiile de turism solicita acum cazari pentru grupuri mici si perioade… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

