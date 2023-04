Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui anunț al viceprimarului Timișoarei Cosmin Tabara, președintele Consiliului de Administrație al Societații de Transport Public Timișoara (STPT), Sorin Ungurușan, și-a inaintat demisia din funcție. Cosmin Tabara concluzioneaza ca in cadrul societații exista anumite probleme, daca ne gandim…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva si-a anulat vizita in China, prevazuta in perioada 27-31 martie, din motive medicale, a anuntat sambata un purtator de cuvant, relateaza Reuters.Purtatorul de cuvant a publicat o nota medicala, potrivit careia, in urma unei evaluari clinice, Lula a…

- Fostul consilier USR scrie și ca „in acest moment ca nu mai pot sa ies in strada pentru a vorbi cu oamenii și sa-i privesc senin in ochi”. Potrivit legii, demisia din partid atrage automat pierderea calitații de ales local – lucru care nu este valabil și pentru parlamentari.„Am intrat in politica, acum…

- Unul dintre cei sase consilieri judeteni ai USR va parasi CJ, in urma demisiei sale din partid. Potrivit legii, demisia din partid atrage automat pierderea calitatii de ales local – lucru care nu este valabil si pentru parlamentari. Adrian Slabu s-a declarat dezamagit de situatia din partidul din care…

- Președintele USR, Catalin Drula, spune ca pasul facut de ministrul de Interne, Lucian Bode, de a retrage lucrarea despre care s-a spus ca este plagiata, este „un mare pas catre demisie”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, s-a aratat revoltat, dupa ce a aflat ca masina viceprimarului liberal Cosmin Tabara a fost vandalizata. Fritz a precizat ca trebuie sa condamne orice act de agresiune fata de alesi si a precizat ca va lucra la o cultura politica bazata pe dialog. Dominic…

- Mașina viceprimarului PNL din Timișoara a fost vandalizata in acest weekend. Cosmin Tabara este unul dintre candidații inscriși in cursa interna a PNL Timiș pentru desemnarea candidatului la funcția de primar al Timișoarei. Conform sondajelor, favorit ar fi liberalul Nicolae Robu, care a anunțat…