Replica ruşilor la Cybertruck-ului lui Elon Musk. Maşina rulează deja pe străzile Moscovei VIDEO Construita dintr-o mașina VAZ-2109, aceasta copie a provocat agitație in randul utilizatorilor de internet. Videoclipul a fost publicat pe rețelele de socializare si a devenit viral. De remarcat ca si utilizatorii americani de Twitter și-au dat aprecierea pentru „replica” ruseasca a Cybertruck-ului proiectat de Elon Musk. Copia rusa se distinge prin diferențe notabile fata de originalul american, cum ar fi dimensiunea mai mica a caroseriei sau roțile mașinii. Clipul filmat pe strazile din Moscova a starnit un viu interes printre utilizatorii americani, reactiile fiind dintre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, cel mai probabil agenți ai trupelor deordine, au fost ucise, joi seara, in sediul FSB, serviciul de informațiisecrete din Rusia, dupa ce o persoana a deschis focul asupra lor cu o arma deasalt, scrie rt.com.Atacul a avut loc in apropiere de Piața Lubyanka din centrulMoscovei, in imediata…

- BUCURESTI, 19 dec – Sputnik, Doina Crainic. Raspunzand unei sesiuni de intrebari din partea reporterilor de la Moscova, Putin a declarat joi, in cadrul conferintei anuale de presa, ca Rusia este pregatita „sa reinnoiasca noul acord START actual”, chiar daca se va intampla si la sfarșitul acestui…

- Fosta jucatoare de tenis Francesca Schiavone, în vârsta de 39 de ani, a anuntat, vineri, ca în ultimele luni nu a mai fost activa pe retelele de socializare deoarece a luptat cu cancerul, dar a învins boala si acum este fericita, scrie News.ro.“Salutari tuturor,…

- O adolescenta de 18 ani din Sankt petersburg a fost atacata și batuta de șapte barbați. Agresorii au insultat-o din cauza ca arata "ca o lesbiana", relateaza The Moscow Times, citat de Hotnews.Ecaterina Lysikh și prietenele ei au fost harțuite de șapte barbați. Aceștia le-au urmarit la o cafenea, dupa…

- BUCUREȘTI, 2 dec – Sputnik. Trei militari ruși au fost raniți in urma exploziei unei bombe artizanale in Siria, in timp ce se deplasau cu o mașina blindata a poliției militare, anunța Ministerul Apararii al Rusiei. © Ruptly Moscova avertizeaza: Caștile Albe pregatesc noi provocari cu arme chimice…

- El a precizat ca a fost retinut de agentii unei Brigazi anti-extremiste in jurul orei locale 20:00 (17:00 GMT) in momentul in care sosise la respectivul concert insotit de una dintre colegele sale din grupul Pussy Riot, Veronika Nikulsina, la invitatia solistului trupei Scorpions. Piotr Verzilov…

- 'Retragerea unitatilor armate din teritoriul unde urmeaza sa fie instituit un coridor de securitate s-a incheiat mai devreme decat ne asteptam', a declarat ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, citat de agentiile de presa ruse. Inceputa la 23 octombrie 09:00 GMT, aceasta retragere urma sa se…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte, aflat in vizita in Rusia, a fost joi tinta ironiilor pe retelele de socializare din cauza alurii sale neglijente, ceea ce l-a facut pe purtatorul sau de cuvant sa ii sara in aparare si sa laude "mirosul sau proaspat", comenteaza AFP. In varsta de 74 de ani, Rodrigo…