- Presedintele USR Dacian Ciolos l-a criticat pe seful social-democratilor, argumentand ca „sta prost cu memoria”, el fiind cel care a mers la consultari fara o varianta si care vorbeste de anticipate cand nu se pot organiza. Liderul spune inca sa „iopocrizia se poate vindeca”, indemnandu-l pe presedintele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe Dacian Cioloș ca merge pana la capat cu un Guvern despre care știe ca nu are șanse sa treaca in Parlament și prelungește astfel criza politica. In replica, Cioloș ii transmite ca poate incheia aceasta criza politica printr-un vot in Parlament pentru Guvernul…

- Discuțiile purtate de premierul desemnat, Dacian Cioloș, cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, la sediul PNL, nu au avut niciun rezultat. Președintele PNL insista pe ideea ca USR ar trebui sa faca o majoritate cu AUR și PSD, insa discuțiiel vor continua, in condițiile in care Dacian Cioloș dorește refacerea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, ca Dreapta intoarce Romania in anii 1996 - 2000, in conditiile in care "o alta Conventie Democrata", cu PNL si USR, se cearta pe putere, in vreme ce tara "se scufunda" in criza.

- Reprezentanții PSD au reacționat printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, la anunțul prin care președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liderul USR, Dacian Cioloș, pentru funcția de premier. ”Rocada in alianta pierzatorilor”, este mesajul social-democraților, aluzie la inlocuirea lui Florin…

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca in acest moment criza politica este la presedintele Klaus Iohannis, care trebuie sa intervina. Liderul PSD a subliniat ca social-democratii doresc alegeri anticipate, dar pana atunci vor sustine un Guvern de specialisti.

- Dan Barna, copreședinte USR PLUS, a confirmat luni, 6 septembrie, la conferința de presa in care a anunțat ca miniștrii partidului pe care il conduce vor demisiona din Guvern , ca el și celalalt lider al formațiunii, Dacian Cioloș, au fost invitați la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni,…