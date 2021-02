Stiri pe aceeasi tema

- E iubit și indragit de o țara intreaga, insa v-ați intrebat vreodata cum și-a dat seama Mihai Bendeac ca vrea sa fie actor? Detalii neștiute din viața sa! A spus totul despre inceputurile carierei sale!

- Printre proiectele noii administrații lugojene se afla și inființarea a doua parcuri industriale, la ieșirea din oraș, spre Timișoara. Dupa cum a anunțat primarul Claudiu Buciu, un parc industrial va fi amenajat langa Centrul logistic Lidl, pe o suprafața de 26 de hectare, iar celalalt, langa…

- Productia de cartofi obtinuta in 2020 a trecut usor de doua milioane de tone, insa a consemnat o scadere fata de anul precedent cu aproape 21%, cand a totalizat 2,62 milioane de tone, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), la solicitarea AGERPRES. Randamentul…

- Producția de cereale a Romaniei a scazut in acest an aproape la jumatate fața de 2019, din cauza secetei extreme care a distrus culturile Productia totala de cereale boabe a Romaniei a scazut in acest an la aproape jumatate fata de 2019, din cauza secetei pedologice extreme care a afectat unele zone…

- Primarul PNL al Clujului, Emil Boc, considera ca actualul Executiv a preluat practicile nesanatoase ale guvernelor anterioare. Asociatia Municipiilor din Romania, condusa de primarul PNL al Clujului Emil Boc, acuza faptul ca nu a fost consultata in legatura cu Ordonanta de Urgenta privind unele masuri…

- Romania iriga acum nici 30 la suta din suprafața arabila, deși necesarul este de minim 3 milioane de hectare. Așadar, in vara lui 2020 irigațiile au fost in mod evident o Fata Morgana, iar proporțiile secetei au fost biblice. Potrivit situațiilor prezentate de ANIF, suprafața pregatita la nivel de țara…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. USR a anuntat, in…