Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, dupa Rapid - Universitatea Craiova 2-2, Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul alb-albaștrilor, a dezvaluit ca l-a scos din lot pe Andrei Ivan (25) pentru simularile repetate ale acestuia, care au dus la accidentarea lui. „Nu am nimic cu Ivan, l-am avut la naționala de tineret. L-am rugat…

- FOTO: CS Ocna Mureș a ținut piept Craiovei lui Radoi! Reacțiile lui Dan Roman și Paul Cioarga, dupa remiza de poveste din Cupa Romaniei CS Ocna Mureș a reușit un rezultat de senzație, la Zlatna, in Cupa Romaniei, o remiza pentru istorie cu Universitatea Craiova, 1-1 (0-1), contra oltenilor conduși de…

- CS Universitatea Craiova s-a impus in deplasare de pe terenul lui Sepsi, scor 1-0. Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul clubului oltean, a recunoscut ca adversarii ar fi meritat cel puțin o remiza. Gica Hagi a recunoscut vineri ca FCU Craiova ar fi meritat cel puțin un punct contra Farului. Mirel Radoi…

- Polițiștii din Capitala cauta miercuri noaptea, prin tot orașul, un tanar șofer care a trecut pe roșu la semafor, a refuzat sa opreasca la control, iar apoi a fugit de agenți și jandarmi lovind doua mașini. Incidentul s-a petrecut in Sectorul 4. Dupa ce a scapat de forțele de ordine, teribilistul și-a…

- Atacantul formației Universitatea Craiova, Rivaldinho, a fost decisiv in partida de sambata seara, caștigata de Știința cu 2-1 in fața echipei Petrolul Ploiești. La finalul intalnirii de pe stadionul „Ion Oblemenco“, brazilianul s-a declarat fericit pentru golul marcat, mai ales ca vine dupa o perioada…

- Tehnicianul CSU, Mirel Radoi, a rabufnit vineri seara, dupa meciul cu FC Arges, scor 0-1, ca Universitatea Craiova s-a facut de ras. El a precizat ca daca “lucrurile se vor duce mai jos” el nu va mai ramane la echipa, mentionand ca prefera sa stea doi ani acasa decat sa accepte mediocritatea, potrivit…

- Mirel Radoi, antrenorul formatiei CS Universitatea Craiova, a declarat ca nu se poate bucura pe de-a intregul de victoria cu FCSB, de duminica, din cauza faptului ca FCSB este echipa la care a jucat multa vreme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tyson Fury (34 de ani), de doua ori campion mondial la categoria grea, a anunțat pe contul personal de Instagram ca varul sau, Rico Burton, a fost injunghiat mortal in fața unui pub din Manchester, duminica dimineața. Rico, in varsta de 31 de ani, ar fi fost injunghiat in gat, in fața unui bar din Altrincham,…