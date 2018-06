Replica Chinei la taxele anuntate de Trump pentru importuri China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse.



Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe 6 iulie.



Tarifele pentru restul bunurilor vor fi anuntate la o data ulterioara, potrivit agentiei chineze Xinhua, care a citat Comisia pentru Tarife a Consiliului de Stat, relateaza Reuters.



Consiliul de Stat este guvernul chinez.



