Reparații la drumuri neasfaltate din Sebeș și Răhău. Precizări din partea administrației locale La Sebeș, se intervine cu propriile utilaje pentru repararea drumurilor neasfaltate. O lucrare mai ampla și de durata are loc la Rahau. De circa trei saptamani, SPAP Sebeș intervine cu utilajele din dotare executand lucrari de reparații pe mai multe strazi neasfaltate, acolo unde starea drumurilor pietruite s-a deteriorat datorita condițiilor meteorologice. In imagini, se regasesc strazile Salane, Pacii și Zavoi. O intervenție mai ampla și de durata are loc la Rahau, acolo unde estimam ca echipele de lucru vor mai ramane inca doua saptamani, pentru a repara zonele carosabile și pentru a reface… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

