Reorganizare şi desfiinţări de posturi la DGASPC Prahova Schimbarile majore vor viza și complexurile sociale din subordinea Directiei Violeta Stoica Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova se reorganizeaza, ceea ce inseamna inclusiv desființarea unor posturi din actuala organigrama, potrivit unei hotarari adoptate de catre consilierii județeni, in cadrul ședinței care a avut loc in aceasta saptamana. Numarul total de posturi va scadea, astfel, de la 2.276 la 2.264 de posturi pentru Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului, ceea ce inseamna ca vor fi reorganizate inclusiv unitațile de asistența… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante la Sighetu Marmației. reprezentanții Centrului de Resurse Juridice la Centrul de Recuperare a Persoanelor cu Handicap din Sighetu Marmației, aflat in curtea Spitalului Municipal din oraș: unii dintre pacienți sunt ținuți incuiați intr-o mica incapere cu geamuri din sticla care seamana…

- S.O.S COPIII ORFANI… Un supraveghetor de noapte din cadrul Centrului de Primire in Regim de Urgența al Copilului Abuzat, Neglijat și Exploatat (CPRU CANE) Barlad, din cadrul Complexului de Servicii Sociale nr. 1, aparținan DGASPC Vaslui, este anchetat de poliție și de Corpul de Control al instituției,…

- Mai mulți angajați ai unui centru pentru copii cu handicap din Ploiești, cercetați dupa ce au avut comportamente agresive la adresa copiilor, au revenit la munca dupa șase luni de control judiciar. Director DGASPC: „Nu am avut ce face”, potrivit Medifax.Directorului DGASPC Prahova, Viorel…

- O ancheta de proporții a fost declanșata, in toamna anului trecut, dupa ce au ieșit la iveala abuzurile la care ar fi fost supuși minorii din Complexul de Servicii Comunitare «Sf. Andrei» Ploiești. In urma perchezițiilor derulate atunci, mai multe persoane au fost reținute și chiar plasate in arest…

- O parte dintre angajatii Centrului de Servicii Comunitare „Sf. Andrei“ din Ploiesti, unde sunt gazduiti peste 50 de copii cu probleme grave de sanatate, s-au intors la acelasi loc de munca desi sunt cercetati penal pentru rele tratamente aplicate minorului si delapidare.

- Patru minori germani, cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani, care au fost obligati sa execute munci epuizante sub pretextul unui asa-zis "program de reeducare", au fost pusi sub protectie in regim de urgenta, la solicitarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate si Terorism -…

- O minora in varsta de 16 ani, cautata la nivel național, a fost gasita de un echipaj de jandarmi, astazi, in jurul orei 14:00, in centrul municipiului Buzau. Jandarmii patrulau in zona, iar la un moment dat , au fost sesizați de o femeie, care a recunoscut- o pe fata data disparuta de familie. Aceștia…