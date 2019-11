Renumitul festival al ciocolatei ''Salon du Chocolat'', la New York

Stiri pe aceeasi tema

- Or’A Chocolatist este singura echipa de ciocolatieri artizani din Romania participanta la Salon du Chocolat 2019 de la Paris, cel mai mare eveniment european dedicat industriei de ciocolata. Targul internațional a reunit artiști ciocolatieri și designeri renumiți in toata lumea, in cadrul celei de-a…

- Ciocolata, cel mai iubit dulce din lume, caruia ii rezistam cu greu, poate fi un aliment sanatos, asta daca e consumat regulat si in cantitati mici. Varietatea produselor din ciocolata este foarte mare, dar putem sa le grupam in trei mari clase: ciocolata neagra, cu lapte si alba, relateaza csid.ro.Ciocolata…

- Producatorii de ciocolata se afla in fata unui ultimatum, fie suporta un plan contestat destinat majorarii platilor pentru fermierii saraci, fie risca sa le fie oprite programele pe care consumatorii preocupati de sustenabilitate le solicita din ce in ce mai mult, transmite Bloomberg. Costa…

- Costa de Fildes si Ghana, doua tari din vestul Africii care controleaza peste 60% din productia mondiala de boabe de cacao, sunt din ce in ce mai nemultumite de ritmul lent al implementarii unei strategii adoptate in luna iulie si care vizeaza o majorare cu 400 de dolari a pretului pentru tona de…

- Coincidența sau nu, primii trei clasați in cursa pentru alegerile prezidențiale au organizate vizite in Statele Unite. Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la New York, la reuniunea...

- In anul 1942, Renia Spiegel a fost impușcata mortal de catre naziști, din acel moment jurnalul sau a fost ținut intr-o banca din New York. Au trecut 70 de ani, iar familia fetei a hotarat sa faca public caietul plin cu detalii dureroase.

- La 18 ani de la atentatele din 11 septembrie, in urma carora au murit aproape 3.000 de oameni din 90 de țari, HBO va lansa, miercuri, documentarul "What Happened on September 11". Producatoarea documentarului, Amy Schatz, si-a propus sa explice evenimentele din 11 septembrie 2001 intr-o maniera potrivita…