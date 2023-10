Renovarile aeroportului din Craiova vor incepe luni, cu lucrarile de modernizare a pistei și a zonei de siguranța. Astfel, pentru 10 zile zborurile vor fi redirecționate. Intre 16 și 25 octombrie, niciun avion nu va intra și nu va ieși din perimetrul aeroportului. Cele trei corpuri ale noului terminal sunt in stadii avansate de construcție. „Toate zborurile vor fi redirectionate catre aeroportul Henri Coanda. De mentionat faptul ca aeroportul este deschis in continuare in regim h12. Vom asigura toate zborurile elicopterelor, deci elicopterele pot sa vina sa aterizeze, sa decoleze, in special elicopterele…