Renovarea casei: 4 pași esențiali pentru un cămin confortabil Confortul locuinței reprezinta un aspect care ne privește pe toți, mai ales in condițiile in care avem atata nevoie de relaxare. Pentru a-ți asigura confortul in locuința exista mai multe opțiuni de renovare, așa ca facem o trecere in revista a acestora, pentru ca tu sa alegi in mod inteligent. Izolarea termica a locuinței- cea mai buna alegere Izolarea termica a unei locuințe presupune folosirea unui material izolator cu ajutorul caruia sa fie acoperite zonele cu potențial de transfer termic. Aceste zone se numesc punți termice, iar izolarea casei cu vata de sticla sau polistiren… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

