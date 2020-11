Reniță: Discriminarea cetățenilor din stânga Nistrului este o provocare a PAS Discriminarea cetațenilor din stinga Nistrului este o provocare a PAS, care a fost gindita cu mult timp in urma. Astazi, in ziua alegerilor, aceste acțiuni au ajuns la un final logic, iar acest final are trei aspecte. Opinia a fost expusa de catre jurnalistul Valeriu Renița, intr-un editorial publicat pe canalul sau de Telegram. Potrivit jurnalistului, primul aspect consta intr-o confruntare desch Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In alegerile prezidentiale ce vor avea loc la 1 noiembrie 2020 in Republica Moldova vor fi utilizate 240 de scanere, pentru a facilita procedura de inregistrare a alegatorilor in Sistemul Informational Automatizat de Stat "ALEGERI", informeaza un comunicat al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare…

- 240 de scanere vor fi utilizate la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, pentru a facilita procedura de inregistrare a alegatorilor in Sistemul Informațional Automatizat de Stat „ALEGERI”.

- Un nou abuz al regimului separatist din stanga Nistrului! Ofiterul Andrei Amarfi, din cadrul IP Floresti, a fost rapit miercuri dimineata de catre angajatii asa-zisului minister al securitatii de la Tiraspol.

- CHIȘINAU, 7 oct - Sputnik. Procuratura raionului Florești a inițiat o cauza penala pe faptul rapirii unui polițist și uzurpare de calitați oficiale de catre angajatii structurilor de forta din regiunea transnistreana. © Sputnik / Vladimir Polusatov O zi din viața unui polițistPotrivit unui…

- Membrul Comisiei Electorale Centrale desemnat de catre Platforma DA a fost singurul care a votat impotriva deschiderii a unui numar de 42 de secții de votare in regiunea transnistreana, precum și a insistat asupra pastrarii numarului de secții deschise in Federația Rusa la 12, așa cum a fost la alegerile…

- Proiectul de lege pentru modificarea art.I din Legea nr.170/2018 cu privire la inmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative a fost aprobat in prima lectura de majoritatea deputaților, in cadru ședinței de astazi a Parlamentului.

- Cursa auto a fost organizata de secretarul Consiliului Suprem de Securitate, consilierul președintelui Republicii Moldova pentru Securitate Naționala și Aparare, Victor Gaiciuc, impreuna cu clubul retro al automobiliștilor, sub patronajul președintelui Igor Dodon. Apoi a fost adus un omagiu…

- CHIȘINAU, 23 aug - Sputnik. In Moldova a avut loc astazi un miting de comemorare dedicat celei de-a 76-a aniversari a eliberarii de sub ocupația fascista. O coloana de mașini, inclusiv din perioada razboiului, a pornit de la Complexul memorial „Eternitate” din Chișinau pana la Capul de pod „Șerpeni”. …