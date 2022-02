Renault va dezvolta și va produce o nouă linie de motoare electrice Constructorul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat joi ca impreuna cu partenerii sai Valeo si Valeo Siemens eAutomotive intentioneaza sa dezvolte si sa produca in Franta o noua generatie de motoare pentru automobile electrice. Cele trei companii intentioneaza sa fie primele care vor produce in masa un motor electric cu o putere de 200 kW fara a utiliza metale rare, incepand din 2027. Productia acestui motor, care va fi destinat nevoile proprii ale Renault, se va realiza la uzina de la Cleon din Franta. “Acest parteneriat este o noua dovada a capacitatii noastre de a fi in fruntea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

