Renault se aliază cu Atos în domeniul colectării de date Producatorul auto Renault se aliaza cu Atos, grupul francez de servicii IT, pentru a colecta si analiza datele, intr-o "colaborare strategica" care va ajuta la reducerea costurilor, au anuntat marti cele doua companii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

