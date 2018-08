Stiri pe aceeasi tema

- Gama de SUV-uri Renault este alcatuita in prezent din Captur, Kadjar și Koleos, insa va fi extinsa in urmatorii ani ca urmare a popularitații in creștere a acestui segment. Urmatorul model pe lista este Renault Arkana, care a fost prezentat miercuri la Salonul Auto de la Moscova intr-o versiune de pre-serie.…

- Conform primelor informatii noua masina Renault Arkana se bazeaza tehnic pe actuala generatie Dacia Duster II, si va avea o gama de motorizari pe benzina si diesel de ultima generatie. Motorul de baza este 1.5 BlueDCI de 115 CP insa si motoarele pe benzina 1.3 TCe de…

- La 20 de ani de la premiera seriei originale TT, a treia generație Audi TT este acum revizuita in detaliu. Astfel, modelul cu design legendar se prezinta cu un exterior sportiv si sofisticat, cu motoare cu putere mai mare si cu dotari standard mai bogate. Prima generatie a modelului Audi TT din productia…

- Viitorul Audi SQ8 este testat pe circuitul german de la Nurburgring. Conform primelor informații, SUV-ul coupe va primi un motor V8 diesel de 435 de cai putere. Noul model va fi prezentat in aceasta toamna, vanzarile urmand sa inceapa in luna decembrie.

- Franța - Croația, finala Campionatului Mondial din Rusia 2018! Ultimul act al Cupei Mondiale din Rusia va programa duminica, de la ora 18:00, un meci surpriza intre o mare favorita, Franța, și o placuta surpriza a Mondialului, Croația!

- Viitorul Super Duster va fi de fapt un Coupe mai scump si mai bine echipat, modelul premium pe care Renault il va prezenta luna viitoare la Moscova se vrea un concurent pentru BMW X4. „Vom lansa un crossover gen BMW X4. Va fi produs in uzinele Renault din Moscova, pentru piata din Rusia si va […] Dacia…

- Prezentarea noului BMW Seria 8 Coupe (G15) adauga un nou capitol istoriei lungi a senzationalelor automobile sport ale constructorului auto premium din Bavaria – si ofera un start foarte dinamic pentru actuala sa ofensiva de modele in segmentul de lux.

- BMW Seria 8 Coupé este o masina de vis cu performante remarcabile, design plin de pasiune, lux de ultima generatie si dotari exceptionale asa cum sunt tehnologiile de afisare si control, asistenta conducatorului sau conectivitate. Obiectivul principal de dezvoltare pentru BMW Seria…