Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Renault a lansat joi Dacia Spring, primul automobil electric sub brand romanesc. Comenzile pentru noul model vor fi preluate incepand din primavara anului 2021, anunța Mediafax.Alaturi de modelul de serie destinat publicului larg, Dacia a prezentat joi si doua versiuni inedite destinate…

- Renault a lansat Dacia Spring, primul model 100% electric fabricat in Romania, despre care spune ca va fi ”cel mai ieftin automobil electric de pe piata”. Cand va fi disponibil Renault a lansat, joi, Dacia Spring, primul model 100% electric, un automobil de oras spatios, robust, iar comenzile…

- Dacia a surprins lumea auto cu vehiculele sale și cu modelul sau economic. In 2004, Logan a democratizat accesul la achiziția unui automobil nou, șase ani mai tarziu Duster și-a facut o intrare remarcata in segmentul SUV in timp ce Sandero a devenit liderul vanzarilor catre persoane fizice in Europa.…

- Dacia Spring, primul model 100% electric produs in Romania, prezentat joi la Paris. Ce autonomie are și cand va fi disponibil pe piața Dacia Spring, primul model 100% electric al producatorului din Romania, va fi prezentat, joi, de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault…

- Grupul Renault a luat o decizie uluitoare. Noua Dacia Sandero nu se va construi in Romania. La Mioveni vor vedea lumina zilei doar Sandero Stepway, Logan și, in continuare, SUV-ul Duster, scrie Promotor.ro .

- Fabrica Dacia de la Mioveni, Argeș, va ramane fara modelul Sandero, care va fi asamblat exclusiv in Maroc, in Tanger și Casablanca, incepand cu a treia generație, in timp ce in Romania va fi produs doar Sandero Stepway, alaturi de Duster. In 2012 producatorul auto francez lansa in productie in Maroc…

- Dacia Spring, prima mașina romaneasca 100% electrica, va fi prezentata in octombrie. Ce autonomie are și cand va fi disponibila pe piața Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat de catre Groupe Renault in cadrul unui eveniment dedicat mobilitatii electrice - Renault eWays…