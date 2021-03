Stiri pe aceeasi tema

- Adus pe Ennio Tardini ca o adevarata gura de oxigen pentru formația lui Roberto D’Aversa, Dennis Man nu a reușit pana in acest moment sa se impuna in primul 11 al Parmei, fiind introdus de fiecare data in repriza secunda. In aceeași situație cu fostul jucator al FCSB-ului se mai afla și celalalt roman…

- Roberto D'Aversa (45 de ani) a lasat sa se ințeleaga faptul ca Gervinho și Jasmin Kurtic au fost lasați in afara lotului din motive disciplinare. Valentin Mihaila a fost titular in Parma - Udinese 2-2 și a obținut o lovitura de la 11 metri. Dennis Man a fost introdus in minutul 66. Gervinho și Jasmin…

- ​Valentin Mihaila a fost titular la Parma, formație pentru care a obținut o lovitura de la 11 metri. Deși a condus cu 2-0, echipa gazda a bifat doar o remiza, scor 2-2, contra celor de la Udinese. Duelul a facut parte din runda cu numarul XXIII din Serie A. Parma a condus cu 2-0, dupa golurile…

- Roberto D'Aversa (45 de ani), antrenorul celor de la Parma, a vorbit despre integrarea celor doi romani, Valentin Mihaila (21 de ani) și Dennis Man (22 de ani). Parma - Udinese e programat duminica, de la ora 13:30, liveTEXT pe GSP.ro Roberto D'Aversa a vorbit pe larg despre situația tinerilor din…

- Parma ar putea schimba pentru a doua oara banca tehnica in acest sezon, iar Walter Zenga (60 de ani) i-ar putea antrena pe romanii Valentin Mihaila și Dennis Man. Poziția lui Roberto D'Aversa șa Parma e tot mai șubreda, patronul Krause convocand online, din Statele Unite, o ședința, azi dimineața, cu…

- Parma a pierdut, scor 2-1, meciul jucat pe terenul celor de la Verona, iar salvarea de la retrogradare pare un obiectiv tot mai dificil de îndeplinit. La oaspeți, Valentin Mihaila și Dennis Man s-au aflat pe foaia de joc, dar ei au fost folosiți doar câteva minute de antrenorul Roberto…

- Razvan Lucescu, 51 de ani, fostul antrenor al lui Al Hilal, ar fi in carți la Parma, echipa din Serie A la care joaca romanii Dennis Man și Valentin Mihaila. Roberto D'Aversa a ajuns la 3 eșecuri la rand cu Parma in Italia, ocupanta penultimului loc in campionat. Italianul ar fi pe faraș la „cruciați”,…

- Valentin Mihaila (20 de ani) a marcat primul sau gol in tricoul Parmei, in meciul pierdut cu Lazio, scor 2-1, in Coppa Italia, iar antrenorul echipei Roberto D'Aversa (45 de ani) l-a felicitat: ”Are un potențial enorm”. Presa peninsulara l-a declarat cel mai bun jucator al Parmei in duelul pierdut din…