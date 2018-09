Remiză albă pentru „alb-negrii”, în deplasarea de sub Cetate: CNS Cetate Deva – Unirea Alba Iulia 0-0 Unirea Alba Iulia s-a intors doar cu un singur punct dupa asaltul asupra Devei, inregistrand o remiza alba. „Alb-negrii” sunt cu 8 puncte, dupa runda a 4-a, acesta fiind primul meci stagional in care echipa lui Bicheși nu a inscris. Unirea iși pastreaza invincibilitatea, insa a etalat o prestație departe de pretenții la Deva, intr-un meci in care a avut trei ocazii (Giurgiu 88, P. Pacurar 90+2, bara, Selagea – 90+4), toate in ultimele secvențe, iar ambele echipe au uitat de fotbal pana in minutul 70. Pretențiile de accedere in eșalonul superior nu au avut acoperire in fapte la Deva, exceptnd ultimele… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol: albaiuliainfo.ro

