- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a autorizat, in procedura de urgenta, utilizarea medicamentului antiviral Remdesivir pentru tratarea pacientilor care sufera de coronavirus.știre in curs de actualizare

- Consiliul Județean Cluj a semnat, luni, preluarea Spitalului privat Polaris unde se vor trata pacienti COVID cu noul coronavirus, unde se va plati o chirie de 80.000 de lei pe luna, transmite Mediafax.Conducerea Consiliul Judetean Cluj a semnat, luni, contractul de preluare a spitalului privat…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a avertizat asupra riscurilor unor probleme cardiace in cazul pacientilor care ar utiliza doua tratamente antimalarie recomandate in mod controversat de presedintele Donald Trump contra Covid-19, informeaza Financial Times.Administratia…

- La Timișoara se va recolta plasma din sangele pacienților vindecați de coronavirus pentru tratarea bolnavilor cu COVID-19 aflați in stare critica. Sangele se va colecta la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara. In acest moment sunt trei aparate pentru tratarea cu plasma a pacienților cu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, susține ca medicamentul Remdesivir, folosit in SUA pentru tratarea pacientilor cu coronavirus, ar putea ajunge, dupa omologare, in aproximativ o luna in Romania. El a fost intrebat despre testarea acestui medicament in SUA, la Spitalul Universitar din Chicago, asupra…

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters.Citește și: VIDEO…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca de saptamana viitoare vor reaparea in farmacii mai multe medicamente cautate de populatie, intre care si Euthyrox, el aratand si ca spitalele au pe stoc in acest moment Platinium si Kaletra, medicamente necesare pentru tratarea pacientilor…