Relocarea Vămii nu este neapărat o prioritate pentru Ministerul Finanțelor Relocarea Vamii nu este neaparat o prioritate pentru Ministerul Finanțelor, iar autoritatea centrala propune o soluție intermediara pentru reducerea aglomerației din capatul CUG-ului: diminuarea numarului de agenți economici care desfașoara operațiuni la Vama Iași, respectiv prin excluderea celor care nu sunt din județul Iași. „In urma verificarilor pentru perioada 1 iulie 2022 – 31 august 2022, s-a constatat ca aproximativ 50% dintre operațiunile de punere in libera circulație efectuate la Biroul Vamal de Frontiera Iași sunt ale agenților economici care nu au sediul in județul Iași, astfel incat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat surprins de demisia lui Vasile Dincu (PSD) din funcția de ministru al Apararii. Ciolacu a facut aceasta declarație luni la amiaza, dupa ce avusese o intrevedere, la Camera Deputaților, cu Vasile Dincu. „Am ințeles și am luat act…

- Șeful ANAF anunța situația incasarilor din cadrul instituției pe care o conduce și totodata recunoaște ca a primit și amenințari avand in vedere controalele demarate in acest an. Incasarile ANAF au crescut in primele opt luni ale anului cu 22,4% in termeni nominali și cu 12,5% in termeni reali, la 246,2…

- Tribunalul Teleorman a acordat un nou termen in dosarul privind insolventa Ferma Salcia SA, unde actionar principal a fost Stefan Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, fostul presedinte al Camerei Deputatilor si lider al PSD. Instanta a stabilit noul termen pentru continuarea procedurii la data…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iulie 2022, de 1.267.971, cu 1.741 mai putine comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iulie 2022, de 1.267.971, cu 1.741 mai putine comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF).…

- Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ prin care actualizeaza IMM INVEST PLUS, programul care faciliteaza accesul la finantare al firmelor care nu au sumele necesare pentru proiectele de investitii si pentru continuarea activitatii. „Venim in intampinarea beneficiarilor Cadrului temporar…

- Dupa ce saptamana trecuta inspectorii ANPC au inchis temporar magazinul LIDL din cartierul Tatarasi dupa ce in urma unui control efectuat sambata 13 august 2022 au constatat mai multe nereguli legate de produse alterate precum si produse ținute in conditii neconforme, astazi, 18 august, inspectorii…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii iulie, la nivelul de 42,768 miliarde de euro, in crestere cu 1,74%, fata de 42,033 miliarde de euro inregistrate la 30 iunie 2022, informeaza BNR. In cursul lunii iulie au avut loc intrari de 3,315 miliarde de euro, reprezentand:…