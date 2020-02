Stiri pe aceeasi tema

- Agenda politica a Romaniei nu se mai scrie in Parlament, ci la Cotroceni. Asistam la o partida de sah, in care Klaus Iohannis, hotarat sa joace cu albele, ataca PSD-ul, dupa deschiderea lansata cu alegerile anticipate. Asumarea raspunderii Guvernului, pe tema alegerii primarilor si a presedintilor consiliilor…

- ■ de la 1 februarie nemtenii platesc 9,39 lei metrul cub pentru apa si canalizare In conditiile in care din comunicatele Apa Serv aflam zilnic ca apa se intrerupe, din cauza unei avarii, ba intr-o localitate, ba in alta. Sau ca apa este furnizata in program restrictionat la Roman, in timpul noptii,…

- ■ masinile pot fi oprite in trafic numai in anumite conditii ■ in unele cazuri se poate proceda la oprirea fortata ■ normele intra in vigoare de de la finele acestei saptamini ■ Noi norme referitoare la mentinerea ordinii si sigurantei publice intra in vigoare de la finele acestei saptamini, mai exact…

- ■ primarul Micu se lauda cu Centrul Imagistic de la spital si finantarea reabilitarii retelei de iluminat stradal In plina precampanie pentru alegerile locale, cind se considera “pe deplin sabotat” de PSD-isti cu furnizarea apei, a carei criza este trecuta pe “factura sa”, primarul Lucian Micu a tinut,…

- ■ dupa ce iarna s-a zburlit un pic, revin conditii meteo bune ■ soarele apare de dupa nori si aduce valori termice diurne pozitive ■ in cea mai rece noapte, dupa Boboteaza, vor fi -5 grade ■ Vremea s-a zburlit un pic la final de an si a adus ceva ninsori, mai consistente in zona […] Articolul Anul Nou…

- ■ institutiile de invatamint teologic au inceput seria concertelor de Craciun In aceasta perioada comunitatea romascana este invitata la evenimente prilejuite de Sarbatoarea Craciunului, marcata de concerte de colinde sustinute de elevii si studentii institutiilor teologice din Roman. La capela Institutului…

- ■ evenimentul are loc pe 17 decembrie in Sala Cupola ■ cartea include uraturi personalizate din perioada 2008 - 2018 ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste lansarea cartii „Uraturi“ de Costache Lupu, aparuta recent la Editura Sensul. Evenimentul are loc pe 17 decembrie 2019, de la…

- ■ un vernisaj al expozitiei de portrete cu eroi din razboiul transnistrean din 1992 a avut loc la Casa de Cultura din Bicaz ■ „Dorim sa ne cunoastem istoria, pentru ca pina la urma sintem una, sintem acelasi popor cu aceeasi istorie, chiar daca timpurile nu a fost intoteauna bune cu noi“, a declarat…