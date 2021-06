Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic anunța ca eliminarea completa a restricțiilor anti-Covid in Anglia, prevazuta anterior pentru 21 iunie, se va amana cu cel puțin patru saptamani, relateaza BBC. Specialiștii spun, insa, ca mai este nevoie de timp pentru ca numarul vaccinarilor cu doua doze sa creasca pentru evitarea…

- Guvernul portughez a decis, miercuri, sa suspende procesul de iesire din lockdown, in capitala Lisabona si in trei municipalitati, dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 a inceput din nou sa creasca.

- Distractie inainte de toate. In Marea Britanie, cea mai calduroasa zi de la inceputul acestui an i-a scos pe oameni din case. Plaje, piscine, parcuri sau puburi, toate au fost pline. Pare ca, in afara de autoritati, nimeni nu-si mai face griji din cauza cazurilor de coronavirus. Sunt imagini la…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara, 14 mai, ca in contextul relaxarii restricțiilor, dupa ce Romania a intrat in scenariu verde, Guvernul ar trebui sa nu mai emita comunicatul zilnic despre situația epidemiologica. ”Cifrele devin irelevante” și ”nu mai e cazul sa tocam creierii…

- Franta a inceput sa relaxeze unele dintre masuri, iar urmatoarea etapa este programata pe 19 mai, cand urmeaza sa fie redeschise magazinele, cinematografele, muzeele si teatrele, cat si cluburile de swingeri, dar nu si cele de noapte, masura care provoaca uimirea unor parlamentari francezi, relateaza…

- Marea Britanie demonstreaza triumful vaccinarii. Cu aproape jumatate din populatie vaccinata anti-COVID, Regatul a ajuns la cel mai mic numar de internari si decese de la inceputul pandemiei. Jumatate din populatia Regatului Unit a facut prima doza de vaccin anti-COVID. UK are 22 de decese pe zi din…

- Guvernul britanic a interzis intrarea in Regatul Unit a persoanelor care vin din India din cauza unei agravari a pandemiei in aceasta tara, fiind permis doar accesul rezidentilor britanici, care vor trebui sa plateasca pentru carantina la hotel, relateaza AFP potrivit Agerpres. Ministrul Sanatatii,…

- Un studiu recent arata ca in Regatul Unit al Marii Britanii, care este de altfel și prima țara care a inceput vaccinarea populației impotriva Covid-19, imunitatea de masa va fi atinsa pe 12 aprilie. Ar mai dura doar cateva zile pana cand Marea Britanie va atinge imunitatea de masa, potrivit calculelor…