- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș vine in intampinarea asiguraților, a furnizorilor de servicii medicale și medicamente precum și a... The post A fost eliminata obligativitatea aplicarii stampilei pe documentele depuse la CJAS Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Timiș transmit ca a fost eliminata obligativitatea aplicarii stampilei pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente depuse la CJAS Timiș de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

- Conform prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, precum si furnizorii de materiale sanitare nu mai au obligatia sa aplice stampila pe documente sau inscrisuri depuse la Casa de Asigurari de Sanatate. „Concret, aceste acte normative…

- Ion Marius Savin, directorul general al CJAS (Casa Județeana de Asigurari de Sanatate) Bacau, incaseaza lunar nu mai puțin de 2200 de lei, spor de vatamare. (Promotiile zilei la monitoare) Asta deoarece iși pune viața in pericol stand in fața calculatorului. Sporul șefului CJAS este aproape cat un salariu…

- Joi, 12 iulie, a fost inaugurat un nou Centru de Asistența Permanenta Medicala in Argeș. Centrul din comuna argeșeana Barla va funcționa, incepand de luni, 16 iulie, șapte medici asigurand asistența medicala. Acesta se afla in satul Mozaceni-Vale, intr-un spatiu modernizat unde cheltuielile cu functionarea…

- Daca in ultima vreme problema functionarii acestor centre s-a tot invartit in jurul bugetului Ministerului Sanatatii, odata cu suplimentarea fondurilor din rezerva Guvernului, aceasta cade in plan secund, prioritara fiind eficienta lor. Adica isi merita banii sau nu, cata activitate se desfasoara…

- La indicația medicului, contracost sau cu decontarea serviciilor prin Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, SanConfind Poiana Campina asigura spitalizare de zi (maximum 12 ore), in condiții deosebite, in vederea unor investigații mai amanunțite, a unor tratamente sau intervenții chirurgicale rapide…

- De cateva saptamani, la Buzau si-a facut aparitia o firma privata de ambulanta. Firma-mama este din Focsani, iar la Buzau, punctul de lucru care se afla pe strada Republicii, dispune de trei ambulante. Firma nu detine in acest moment contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, dupa cum confirma…