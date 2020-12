Stiri pe aceeasi tema

- Viviana Sposub de la Vorbește lumea a scos la ivealaamanunte mai puțin știute despre viața ei, inainte de a deveni vedeta Pro TV.Iubita lui George Burcea a povestit pentru revista VIVA! cum s-a acomodat, dupamutarea in București și cat a contat aspectul fizic, in cariera ei. „Plangeam in fiecare zi!…

- Viviana și George au fost invitați astazi, in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, unde au fost supuși unui test, pentru ca toata lumea sa vada cat de bine se cunosc, dupa cateva luni de relație. Una dintre intrebari a fost, ce ar face Viviana Sposub dacaea și George Burcea s-ar intalni cu un fost iubit…

- Relația dintre Viviana Sposub și George Burcea evolueaza de la o zi la alta! Și cum povestea lor de iubire este bazata pe sinceritate și incredere, Viviana Sposub vrea sa-i faca lui George Burcea cunoștința cu fostul sau iubit! Care este motivul pentru care ar recurge la acest gest?

- Zi neagra pentru Viviana Sposub! Frumoasa vedeta este in doliu, dupa ce o persoana draga din viața ei s-a stins din viața. Iubita lui George Burcea este in stare de șoc de cand a aflat vestea cumplita!

- Viviana Sposub și George Burcea s-au intalnit la ”Ferma”, s-au placut, apoi au fost aduși aproape unul de celalalt mai repede decat și-ar fi planuit, ambii fiind confirmați cu COVID-19 și stand deasupra aceluiași acoperiș. Limitarea la cei doar cațiva metri in care sunt nevoiți sa locuiasca timp de…

- "Primul lucru pe care l-am afirmat cand au inceput filmarile a fost: “Eu nu am venit aici sa ma indragostesc!”. Și uite cum viața, sau mai bine spus Ferma, te ia prin surprindere. Nu cred ca se aștepta nimeni la un asemenea parcurs, dar tocmai asta cred ca e farmecul. George Burcea a fost…

- Scene incredibile, la Ferma. Viviana Sposub a trecut prin momente halucinante in editia trecuta a emisiunii de pe Pro TV. Noua iubita a lui George Burcea a avut nevoie chiar de interventia medicilor. Viviana Sposub, momente de panica, la Ferma Oboseala, gandacii, mediul umed si inchis si-au spus cuvantul.…

- Viviana Sposub a parasit „Ferma” joi seara și și-a luat ramas bun de la George Burcea cu un sarut pasional, spre incantarea colegilor lor și a fanilor. Actorul a vorbit despre relația lor și a promis sa o caute cand va ajunge acasa. George Burcea și Viviana Sposub au oferit un moment emoționant in…