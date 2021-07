Stiri pe aceeasi tema

- Relatiile dintre Statele Unite si China se afla "intr-un impas" si Washingtonul trebuie sa inceteze "demonizarea" Beijingului, a afirmat luni un lider chinez, in cursul primei vizite in China a unui inalt oficial din administratia Biden, noteaza AFP. "Fundamental, pentru ca americanii vad China ca pe…

- Statele Unite și Rusia vor purta discuții la nivel înalt saptamâna viitoare, pentru a doua oara în doua luni, pentru a-și stabiliza relația tensionata, potrivit AFP.Dialogul, menționat „privind stabilitatea strategica” și organizat la summitul din 16 iunie între…

- Diplomatul nominalizat pentru functia de adjunct al secretarului de stat pentru Asia de Est, a promis marti ca presedintele Joe Biden va continua sa-si consolideze relatiile cu Taiwanul, fara a sustine insa clar ideea unei revizuiri a delicatelor acorduri delicate cu China in aceasta privinta, noteaza…

- Un raport cu privire la originile COVID-19 realizat de un laborator national guvernamental american a conchis ca ipoteza “scaparii” virusului dintr-un laborator chinez din Wuhan este plauzibila si merita investigatii aprofundate. Dezvaluirea a fost facuta de cotidianul Wall Street Journal, citand surse…

- Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden vor discuta cu acest prilej, printre altele, despre pandemia de COVID-19 si conflicte regionale.Aceasta prima intalnire intre cei doi lideri de la venirea la putere a…

- China a acuzat joi Statele Unite de faptul ca incearca sa-si „impuna” modelul lor democratic in lume, a denuntat activitatile militare americane si a pledat in favoarea unei „non-confruntari” in urma discursului dur al presedintelui Joe Biden in Congres, relateaza AFP.