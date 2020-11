Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson anunța ca Anglia va intra in carantina. Autoritatile au confirmat sambata ca Regatul Unit a depasit pragul de 1 milion de contaminari cu SARS-CoV-2. Prim-ministrul Boris Johnson a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca Anglia va intra in carantina din 5 noiembrie pana pe 2 decembrie si…

- Incepand de astazi, milioane de britanici trebuie sa respecte restrictii locale inasprite pentru combaterea noului val al epidemiei de COVID-19. Tara Galilor intra chiar intr-un nou lockdown, potrivit Agerpres. Regatul Unit, una dintre tarile cele mai indoliate de pandemie, cu peste 44.000 de morti,…

- ”In acest stadiu, ar fi rezonabil din partea lor sa faca acest pas in plus, sa se apropie de noi in punctele care raman in discutie. Ei nu au facut-o inca si este dezamagitor”, a declarat la Sky News Robert Jenrick. ”Daca e nu sunt capabili, noi nu vom fi in masura sa incheiem negocierile intr-o forma…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat miercuri seara ca va decide daca va continua sau nu negocierile comerciale dificile post-Brexit cu UE în funcție de „rezultatele” summit-ului european programat joi și vineri la Bruxelles, potrivit AFP.Anunțul urmeaza unei întâlniri…

- O majoritate fara precedent de 58% dintre scoțieni se pronunța în favoarea independenței regiunii lor fața de Regatul Unit, potrivit unui sondaj publica de institutul Ipsos Mori, relateaza AFP.Acest sondaj, realizat între 2 și 9 octombrie pe un eșantion de 1.045 scoțieni, arata de…

- Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”, in cazul in care negocierile comerciale de dupa Brexit cu Uniunea Europeana (UE) nu ajung la un acord pana la sfarsitul perioadei de tranzitie, la 31 decembrie, relateaza AFP.Regatul a parasit…

- Cu toate acestea, guvernele ar trebui sa sprijine in continuare companiile si consumatorii, a explicat oficialul german. "Pandemia inca nu s-a incheiat, dar indicatorii arata ca economia se redreseaza mult mai bine decat ne temeam cu ceva timp in urma, si asta e ceva ce se aplica Uniunii Europene ca…

- Adunarile la care participa mai mult de sase persoane vor fi interzise incepand de luni in Anglia, o masura ce vizeaza combaterea epidemiei de coronavirus, care inregistreaza o crestere rapida in Regatul Unit al Marii Britanii, mai ales in randul tinerilor, a anuntat Guvernul de la Londra, citat de…