Rejudecare: Cazul primarului din Smardan, Tulcea, Vasile Marculescu, amanat pentru noiembrie 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentul dosar a fost solutionat in prima instanta de Judecatoria Constanta prin condamnarea inculpatului Ioan Alexandru Dorobantu la 7 ani si 4 luni de inchisoare, pentru talharie calificata, lipsire de libertate in mod ilegal si tulburarea ordinii si linistii publice. Conform portalului instantelor…

- Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Judecatorii…

- Potrivit DNA, Dorin Meran, comisar sef al Comisariatului judetean Tulcea din cadrul Garzii Nationale de Mediu, este acuzat de luare de mita, in forma continuata. Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au solicitat si obtinut…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au decis rejudecarea dosarului in care Vasile Petrica Marculescu, primarul localitatii Smardan, din Tulcea, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea Hotararea este definitiva De mentionat ca prezentul dosar a fost solutionat…

- Principalul suspect in cazul crimei din baza sportiva Tenis Club Mamaia Baza Neptun, din statiunea Mamaia, municipiul Constanta, cere sa fie cercetat sub imperiul unei masuri preventive mai blande decat arestul preventiv Solicitarea individului va fi judecata de Curtea de Apel Constanta. Precizam ca…

- Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, este suspectat de luare de mita. Strutinsky Gabriel Sorin este banuit de complicitate la luare de mita in forma continuata si trafic de influenta. Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces…

- Potrivit unor surse, fostul avocat este ginerele barbatului ucis, in urma cu doua nopti, baza sportiva Tenis Club Mamaia Baza Neptun din statiunea Mamaia, municipiul Constanta. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au stabilit al doilea termen in dosarul in care compartimentul Executari Penale…