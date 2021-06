Premierul Florin Cițu spune ca Guvernul va face reforme prin ordonanțe de urgența, deoarece mai multe proiecte ale executivului au fost blocate in Palament, deși acolo exista o majoritate a coaliției. Cițu a dat ca exemplu creșterea alocațiilor pentru copii, care urmeaza sa fie decisa prin OUG. „Am un gust amar pentru ca discutam despre alocatii in acest moment, pentru ca Parlamentul nu si-a facut treaba. A fost un amendament la Senat trecut in iarna, Parlamentul putea sa ia o decizie clara pana acum in ce directie vrea sa mearga. Noi am avut o decizie in coalitie ca vor creste doar anul acesta…