Reîncărcare cartela direct de acasă – descoperă incarca.ro Completeaza online datele și incarca-ți cartela de oriunde te-ai afla Comunicarea cu cei dragi este foarte importanta pentru cei mai mulți dintre noi. Lipsa creditului ne face vulnerabili și cautam toate posibilitațile de a dispune de resursele necesare la momentul respectiv. Daca ai ramas fara credit și trebuie sa comunici neaparat intr-un timp scurt, poți incarca cartela de oriunde te afli. In cateva secunde poți beneficia de creditul pe care ți-l dorești, doar prin completarea unor date. Poți face o reincarcare cartela direct de acasa, din parc, din autobuz, de la munca sau oriunde te-ai afla.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ai auzit de sos de soia. Este un ingredient familiar chiar și pentru bucatarii occidentali in zilele noastre. Acesta deține un loc special de importanța in lista de 10 ingrediente esențiale din camara chinezeasca și este cu adevarat esențial nu doar pentru bucataria chinezeasca, ci și pentru…

- Romania, datoare marilor producatori de filme. Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, condus de liberalul Daniel Cadariu, trebuie sa plateasca peste 35 de milioane de euro. Dar si penalitati uriase. Motivul: nu a virat la timp banii pentru producatorii romani de film si partenerii lor straini…

- Apple a anunțat oficial marți ca introduce o noua funcție pentru iPhone: „Tap to Pay”. Aceasta transforma practic telefoanele cu iOS in adevarate POS-uri, permițandu-le utilizatorilor sa cumpere bunuri de la comercianti prin simpla atingere a telefoanelor lor, scrie CNBC , potrivit Mediafax . Gigantul…

- Guvernul a emis o ordonanța, astazi, 31 ianuarie, pentru a stabili o serie de masuri menite sa ajute sectorul HORECA ce se confrunta cu probleme reale din cauza pandemiei. „Lipsa de lichiditate in acest sector de activitate va fi echilibrata prin prelungirea masurii privind scutirea de la plata impozitului…

- S-a vehiculat prin oraș ca Centrul Cultural Municipal din Bistrița va achiziționa un pian Steinway & Sons in valoare de 150.000 de euro. Managerul Gavril Țarmure infirma zvonul. „Este o neințelegere la mijloc”. De peste 160 de ani, pianele Steinway & Sons au devenit simbolul calitații. Este instrumentul…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anunțat ca intenționeaza sa schimbe designul bancnotelor euro. Instituția a transmis ca pentru acest plan va colabora cu cetațenii europeni. Potrivit BCE, o decizie finala va fi adoptata in 2024. Procesul de reproiectare va incepe cu crearea unor grupuri de discuții,…

- Criptomonedele iși fac loc și in retail, de-acum plațile se pot face și cu ajutorul monedelor digitale in cadrul celei mai mari rețele de alimente din Balcani. Este vorba de lanțul Konzum din Croatia, care a introdus, in premiera, pentru aceasta țara, optiunea de plata prin monede digitale pentru clienti,…

- Procurorul General suspendat Alexandr Stoianoglo a venit cu un comentariu dupa ce PA a anunțat „finalizarea unui capat de acuzare” pe numele acestuia. „Cele incriminate mie presupun un prejudiciu, in cazul dat prejudiciu nu exista. Actuala puterea doar vrea sa se justifice in fața partenerilor și societații…