- Podul Berariei, care a costat peste un milion de euro, este deja ruginit, vopseaua cojita, iar canalele si ele pline de rugina, desi a fost inaugurat abia acum jumatate de an. Strada Faleza, cu care face legatura si care a costat 3,5 milioane de lei, a fost si ea asfaltata de mantuiala, constructorul…

- Situatia in mai multe zone ale municipiului Bistrita este mai mult decat critica in ceea ce priveste canalizarea, nu de azi sau de ieri, ci de ani buni. Orice ploaie mai serioasa, cu o durata mai mare de 5 minute, determina blocarea sistemului de canalizare, inundand case, beciuri si curti, provocand…

- In asteptarea finalizarii procesului de faliment, Moisan Transimpex s-a trezit cu o parte din bunuri deja scoase la vanzare de banca la care s-a indatorat. Banca Transilvania scoate la vanzare chiar o parte din halele de reparatii auto si teren aferent. Afla mai multe detalii cumparand editia tiparita…

- Cu salarii relativ modeste pana anul trecut, functionarii din Consiliul Judetean au averi greu de egalat. Unii au primit mosteniri case si apartamente, altii si-au pus la adapost in banci sume importante, a caror provenienta ramane un mister. Cu o saptamana inainte de termenul maxim stipulat de lege,…

- In primul trimestru al acestui an, producatorul bistritean a inregistrat venituri cu 18% mai mici decat in exercitiul financiar precedent. Profitul net s-a injumatatit si el. De vina pentru asta ar fi cresterea costurilor cu materie prima, lipsa personalului calificat, dar si achitarea unui prejudiciu…

- Verzii bistriteni nu se lasa si continua demersurile de stopare a proiectului de reamenajare a Pietei centrale sustinut de municipalitate. Dupa ce au lansat o petitie impotriva proiectului, semnata de aproape 5.000 de bistriteni, verzii au depus zilele trecute o contestatie pe aceasta tema la Agentia…

- Reabilitarea termica a blocurilor, unul dintre proiectele cu care se mandreste primarul Ovidiu Cretu este un haos total. Oamenii nu sunt informati, iar semnaturile si sedintele de scara obligatorii in acest sens, par sa lipseasca in multe locuri. Lucrarile ajung si ele sa fie facute de terti, care nu…