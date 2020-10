Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt a adoptat duminica o hotarare pentru trei localitati din judet - Daneasa (rata de infectare - 1,70), Teslui (rata de infectare - 1,64) si Dobrosloveni (rata de infectare - 1,62), unde masca va fi obligatorie in spatiile deschise, iar restaurantele…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dolj a emis astazi o hotarare privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in localitațile Breasta și Coșoveni. In aceste localitații incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este cuprinsa intre 1,5 și 3 la mia de locuitori.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Hunedoara a hotarat ca purtarea mastii de protectie este obligatorie, de vineri, in toate locurile publice deschise din 24 de localitati ale judetului, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit pragul de 3 la 1.000 de locuitori, pentru a preveni…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Braila a hotarat ca, de marți, purtarea permanenta a mastii de protectie devine obligatorie in municipiul Braila si in 13 localitati din judet, unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Argeș a decis ca purtarea maștii de protecție va fi obligatorie in toate spațiile publice incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie 2020. „Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani. Hotararea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Arad a publicat lista școlilor din județ și scenariul de funcționare pentru fiecare. Astfel, Scoala Gimnaziala „Cristian Herbei” din Varadia Mureș, respectiv Școala Gimnaziala din Varadeni sunt in scenariul roșu dupa confirmarea unor cazuri de coronavirus.…

- Restaurantele și cafenelele fara terasa din municipiul Giurgiu si alte trei localitati in care rata de infectare cu COVID-19 este de 1,6 la mia de locuitori vor fi inchise dupa miezul noptii. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca, incepand de astazi, 9 septembrie, activitatea restaurantelor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt a adoptat o hotarare prin care s a instituit carantina zonala in satul Greci, din comuna Schitu, pentru o perioada de 14 zile, incepand de duminica, ora 19,00.In acest sens a fost emis Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta privind…