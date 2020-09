Stiri pe aceeasi tema

- Seful districtului Cerme, unde s-au petrecut faptele, a declarat pentru presa locala: "Exista doar trei gropari disponibili in acest moment, asa ca m-am gandit ca as putea sa ii pun pe acesti oameni sa lucreze cu ei. Speram ca acest lucru va descuraja incalcarea regulilor". Numarul cazurilor…

- Opt milioane de elevi s-au intors la cursuri in peste 28.000 de scoli si licee din Spania. Autoritatile au angajat zeci de mii de profesori si au stabilit un protocol clar in cazul imbolnavirii cu COVID-19. Prima saptamana a adus deja primele infectari in randul profesorilor si elevilor, anunța MEDIAFAX.Copiii…

- Buzoienii cu venituri mici primesc din aceasta luna cate 50 de masti gratuite, pentru a se proteja de infecția cu Covid-19. Guvernul PNL a emis in luna mai o ordonanța de urgența care prevede alocarea catre autoritațile publice locale a necesarului de maști de protecție pentru familiile și persoanele…

- Primaria municipiului Chișinau anunța despre relansarea procesului educațional in cadrul tuturor instituțiilor de invațamint, incepind cu data de 1 septembrie. Activitatea instituțiilor de invațamint va fi reluata in baza deciziei fondatorilor și doar in cazul corespunderii condițiilor de desfașurare…

- Autoritațile doljene au efectuat in ultimele 24 de ore acțiuni de control pentru verificare respectarii masurilor de pevenire a raspandirii virusului COVID-19. Au fost verificati 105 agenti economici, iar pentru abaterile constatate au fost aplicate 25 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ…

- In contextul cresterii numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus, pentru limitarea transmiterii Covid-19, S.C. Publitrans 2000 S.A face apel la calatori sa respecte urmatoarele reguli impuse la urcarea in mijloacele de transport: – sa poarte masca de protectie, aspect evidentiat atat pe cele trei…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut prefectilor si sefilor de institutii cu atributii in combaterea pandemiei de COVID-19 sa amplifice la "limita maxima posibila" controalele, pentru a asigura respectarea regulilor de protectie a sanatatii oamenilor. "Scopul acestei intalniri este acela de a suna mobilizare…

- Autoritatile sarbe au anuntat, vineri, un numar record de morti de noul coronavirus și au denunțat "iresponsabilitatea" manifestantilor care au iesit in strada in ultimele zile pentru a-si striga furia fata de modul de gestionare a crizei sanitare, relateaza AFP.