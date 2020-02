Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana: Masuri spirituale in timp de epidemie In contextul ingrijorarii provocate de creșterea, inclusiv in Romania, a riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana face apel la respectarea cu strictețe a tuturor masurilor transmise de Ministerul Sanatații și de celelalte…

- In contextul ingrijorarii provocate de cresterea, inclusiv in Romania, a riscului de contaminare cu coronavirusul Covid-19, Patriarhia Romana face apel la respectarea cu strictete a tuturor masurilor transmise de Ministerul Sanatatii si de celelalte autoritati abilitate (spalarea riguroasa a mainilor…

- Arabia Saudita a anuntat ca suspenda 'temporar' intrarea pelerinilor care merg la Mecca pe teritoriul sau cu scopul de a 'preveni patrunderea noului coronavirus (Covid-19) in regat si propagarea sa', a anuntat joi Ministerul de Externe saudit, citat de France Presse, conform Agerpres.Citește…

- ​Israelul a decis sa interzica alergatorii straini la maratonul de la Tel Aviv, pentru a evita o eventuala propagare a coronavirusului în aceasta tara.3000 de sportivi straini ar fi trebuit sa participe la cursa programata vineri.Aproape 1000 de alergatori de origine asiatica îsi…