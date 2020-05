Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Catalin Graur, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, suspendat din functie in data de 13 aprilie a.c., in plina pandemie de coronavirus, pe motiv ca asa a “dorit” prefectul Gheorghita Berbece, a contestat Ordinul ministrului sanatatii in instanta. Dosarul ce are ca obiect “suspendare…

- De astazi, regulile pentru transportatori devin clare. Ordinul de ministru prevede ca in masinile de taxi sa existe un despartitor intre sofer si locurile din spate. Iar cine merge cu trenul trebuie sa stie ca nu va putea sa dea jos masca de protectie pe tot parcursul calatoriei.

- Mii de suedezi pledeaza in favoarea utilizarii microcipurilor care pot fi implantate sub piele si care pot fi utilizate zilnic pentru diferite operatiuni, precum accesarea telefonului smart, deschiderea usii sau programarea alarmei. In viitor, se are in vedere efectuarea de plați cu aceste microcipuri,…

- Ministrul Tineretului și Sportului și Ministrul Sanatații semneaza Ordinul comun cu numarul 549 din 04.05.2020 prin care aproba ”Recomandarile necesare a fi avute in vedere pentru reluarea antrenamentelor in cantonamente”. Federațiile au preluat Ordinul, l-au postat pe site-urile proprii dandu-l, astfel,…

- A fost emis ordinul de ministru privind organizarea cursurilor in perioada in care sunt suspendate, acesta continand o serie de masuri pentru desfasurarea procesului de invatare online. „A fost emis ordinul de ministru privind instructiunile pentru crearea si /sau intarirea capacitatii sistemului de…

- Ordinul ministrului Educatiei privind suspendarea organizarii si desfasurarii Evaluarii Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a, a simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019…

- ​Decretul președintelui Klaus Iohannis și Ordonanțele de urgența 29 și 30, publicate recent în Monitorul oficial, vorbesc despre certificatele de situații de urgența, emise de Ministerul Economiei, de care vor avea nevoie companiile pentru a beneficia de masurile economice luate de Guvern în…

- ■ de luni noul sef este Radu Firastrau ■ “vom face tot posibilul sa limitam raspindirea acestui virus”, sustine acesta ■ Directia de Sanatate Publica Neamt are un sef nou incepind de luni, 23 martie, in persoana lui Radu Firastrau. „Ordinul intra in vigoare de astazi. Am mai cerut de citeva ori schimbarea…