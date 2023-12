Reguli noi privind subvențiile pentru fermierii cu peste 50 de hectare, în 2024 De anul viitor, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura ( APIA) instituie noi reguli privind subvențiile pentru fermierii care au peste 50 hectare de teren agricol. Astfel, fermierii trebuie sa știe ca pentru pentru subvențiile ce vor fi acordate in 2024, APIA nu va mai solicita acte suplimentare privind activitatea agricola a unui beneficiar de subvenții, in cazul in care acesta depașește pragul de 50 de hectare. Pana acum, fermierii au fost obligați sa prezinte la APIA acte doveditoare de la ANAF ca desfașoara o activitate agricola. Aceste noi reguli sunt incluse in modificarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

