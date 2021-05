Stiri pe aceeasi tema

- Nici n-aș putea cataloga ce e mai revoltator: uciderea ursului Arthur, despre care ecologiștii de la Agent Green și VGT spun ca ar fi cel mai mare exemplar observat in Romania, ori declarațiile facute de membrii Guvernului. ”Se pare ca nu e cel mai mare urs” a spus prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu,…

- Cercetarea se desfașoara, deocamdata, in rem, fara sa fie identificata o persoana anume.Prima persoana care a admis ca se poatre ajunge și la o ancheta penala a fost comisarul șef al Garzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu. Și ministrul Mediului a afirmat ca s-au deschis anchete dupa izbucnirea…

- Un dosar penal a fost deschis dupa uciderea ursului Arthur. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc fac cercetari pentru braconaj și uz nelegal de arma. Deocamdata, a inceput urmarirea penala in rem, fara ca vreo persoana sa fie pusa sub acuzare. Miercuri, organizatiile Agent…

- Seful Garzii de Mediu anunta o ancheta dupa ce organizatii de mediu au reclamat ca un print din Austria a ucis ilegal cel mai mare urs brun din Romania. Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat ca a fost declansata o ancheta si ca se poate ajunge la un dosar penal. ”La nivelul Garzii […]…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca a fost demarat un control in Covasna dupa ce Arthur, cel mai mare urs vazut pe teritoriul Romaniei, a fost impușcat de vanatorul de trofee austriac, Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein.Organizația de Mediu Agent Green a acuzat ca prințul nu a omorat…

- Romania l-a declarat luni persona non grata pe Alexey Grishaev, adjunctul atasatului militar rus la Bucuresti. Joi, au aparut imagini cu cetațeanul rus expulzat din Romania pentru acuzații de spionaj militar. Alexey Grishaev, fost adjunct al atașatului militar al ambasadei Rusiei la București, apare…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a lansat pentru vineri, 12 martie, campania „Vinerea Verde”, o inițiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu mașinile personale in marile orașe. Claudiu Nasui a mers la Ministerul Economiei cu trotineta, numai ca a incalcat legea care spune ca deplasarea…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca Directiva Europeana privind Habitatele interzice uciderea deliberata a ursilor in Romania, dar, prin derogare, se poate „interveni” in populatia ursilor in cazurile in care se constata ca respectivele animale au atacat oameni.