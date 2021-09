Regulile de calatorie impuse de Regatul Unit al Marii Britanii au starnit indignare in intreaga lume. Marea Britanie nu recunoaște vaccinurile administrate in Africa, America Latina și Asia de Sud, iar acest lucru a starnit revolta oamenilor. Noile politici anunțate sunt considerate ilogice și discriminatorii. Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, a spus, vinerea trecuta, ca noul sistem simplifica regulile pentru calatoriile internaționale. In multe parți ale lumii, efectul este considerat exact contrar. Decizia guvernului de a recunoaște doar vaccinurile administrate in anumite…