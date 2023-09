Biroul Politic al Comitetului Central al PCC a organizat, vineri, o ședința in cadrul careia a fost discutat Regulamentul Invațamantului și Pregatirea Personalului, alaturi de Proiectul privind Educația și Pregatirea Personalului, in perioada 2023-2027. Reuniunea a fost prezidata de Secretarul general al CCPCC, Xi Jinping. In cadrul ședinței s-a afirmat ca educația și formarea cadrelor reprezinta […] Articolul Regulamentul privind educația și pregatirea personalului apare prima data in Curierul National .