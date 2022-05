Regulamentele liceelor din Iași: despre tocuri, fuste, șosete și apărarea Ortodoxiei De la clasicele norme care fac referire la vestimentatie sau frizura s-a ajuns la reguli privind inregistrarile audio-video din timpul orelor virtuale sau la postarile de pe retelele sociale Cei mai multi dintre adultii de astazi isi aduc aminte de regulamentele scolare care prevedeau norme stricte in ceea ce priveste tinuta, lungimea parului, lungimea unghiilor, si chiar si lungimea fustei, numarul de nasturi care puteau fi pastrati descheiati la camasa sau culoarea sosetelor la baieti. Multi dintre noi presupunem ca acea epoca a apus, iar elevii de astazi, cel putin in teorie, au mult mai multe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

