- Turiștii care merg in Grecia vor plati o suprataxa de 20 de euro pentru asistența medicala primita pe perioada vacanței in aceasta țara. Este pentru prima oara cand autoritațile impun aceasta masura,...

- Autoritațile elene au anuntat ca, incepand de miercuri, 29 iulie, masca va fi din nou obligatorie in spațiile publice inchise, in contextul cresterii a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.”Nu exista niciun motiv sa intram in panica dar nu trebuie sa lasam garda…

- Ministerul Sanatatii a facut publica duminica lista centrelor la care turistii care doresc sa mearga in Grecia se pot testa pentru COVID-19, pentru a se conforma conditiilor impuse de autoritatile de la Atena celor care intra prin punctul de frontiera Promachonas, de la granita bulgaro-elena.…

- Autoritațile elene au venit cu noi reguli, sambata, pentru turiști, formularele pentru deplasarea terestra sunt eliminate pana marți 14 iulie, anunța Digi24.Cine a pornit deja la drum și are formularele dejacompletate nu o sa intampine probleme. Insa pentru turiștii care vor alege saplece marți 14 iunie,…

- Pana in prezent, in Thassos au fost consemnate sase cazuri de turisti infectati cu noul coronavirus. Patru dintre ei, care sunt cetateni sarbi, se afla in prezent intr-un hotel folosit ca loc de carantina. Ceilalti doi turisti, a caror nationalitate nu a fost precizata, dar despre care se crede ca…

- Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat la intrarea in Grecia. Acesta este primul caz de coronavirus confirmat in randul turistilor straini in insula greaca Creta, potrivit Agerpres.…

- Grecia schimba regulile pentru turiști. Autoritațile de la Atena au anunțat ca cei care vor fi testați pentru COVID-19 nu sunt obligați sa intre in carantina 24 de ore dupa prelevarea probelor, ci iși vor putea continua calatoria. Doar cei cu rezultat pozitiv vor fi...