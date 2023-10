Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ne-a purtat intr-o calatorie muzicala pe future rave odata cu „Sticle Goale”, Adrian Sasu aduce in playlisturi „Losing Battle”. Cu muzica și versurile compuse de catre Adrian Sasu alaturi de Florin Ciora, „Losing Battle” continua povestea single-ului „Sticle Goale”, pastrand aceeași emoție și…

- Daca vreți sa va surprindeți familia cu un desert, puteți prepara tarta cu nuci și caramel sarat. Pe langa faptul ca este delicioasa, aceasta tarta are și un conținut ridicat de acizi grași Omega-3 dar și antioxidanți. Rețeta de tarta cu nuci și caramel sarat Tarta cu nuci și caramel sarat este pe gustul…

- Ține-mi, toamna, caii blanzi și birtașii toți flamanzi, și din vinuri fa-mi un rau, cel puțin pana la brau! Cam așa ar suna invitația la prima ediție a Festivalului Rachiei și al Zacuștii, in 23 septembrie, la Hambarul din muzeul nostru, eveniment prin care deschidem oficial toamna. Viața satului e…

- Ține-mi, toamna, caii blanzi și birtașii toți flamanzi, și din vinuri fa-mi un rau, cel puțin pana la brau! Cam așa ar suna invitația la prima ediție a Festivalului Rachiei și al Zacuștii, in 23 septembrie, la Hambarul din muzeul nostru, eveniment prin care deschidem oficial toamna. Viața satului e…

- Tehnica de creștere a fructelor in sticlaPasul 1: In stadiul incipient al creșterii fructelor, de pe fiecare ramura se alege fructul cel mai mare (dominant), celelalte urmand a fi indepartate. De preferat, sa fie spre interiorul coronei pentru un suport mai bun in cazul unui vant puternic.Pasul 2: Pe…

- Din cauza temperaturilor prea mari, familiile de albine mor, spun apicultorii. Seceta care a dus la scaderea productiei de miere si toate scumpirile din ultima perioada ar putea sa duca la o majorare a pretului mierii ce poate sa ajunga pana la 10 sau 15%. Canicula afecteaza intr-adevar albinele,…

- Vara aceasta Andreea Balan surprinde cu un nou single cu substrat: „Baieți cu inima in blugi”. De-a lungul timpului, artista a adus in atenția publicului piese ce s-au remarcat prin povești personale povestite prin muzica, prin dans, culoare și mai ales energie. „Baieți cu inima in blugi” nu face nicio…

- PAS și Platforma DA au același slogan electoral pentru alegerile din toamna - „Pentru un Chișinau european”. Intrebat Victor Chironda, candidatul Platformei DA la șefia capitalei cum comenteaza acest lucru, acesta a raspuns in cadrul emisiunii Puterea a Patra ca promoveaza acest slogan de cand și-a…