Stiri pe aceeasi tema

- Este una dintre figurile emblematice ale modei romanesti, despre care s-a scris decenii intregi, insa putini sunt cei care cunosc povestea care se afla in spatele omului de succes Zina Dumitrescu. Cunoscuta creatoare de moda, pe numele ei real Zenobia Bogos, se afla in prezent internata chiar de catre…

- Cunoscuta casa de moda Chanel si-a publicat registrele pentru prima data in istorie, pentru a arata vanzari de 10 miliarde de dolari in 2017, un nivel care rivalizeaza cu liderul pietei de lux, Louis Vuitton.

- Zina Dumitrescu a implinit ieri varsta de 82 de ani, iar fostele manechine au vizitat-o la centrul din Snagov in grija caruia se afla. (Reduceri mari la jocuri PC) Ca in fiecare an, de ziua ei, Zina Dumitrescu a fost inconjurata din nou de fostele sale manechine, in frunte cu Dana Savuica, care de fiecare…

- Compania de teatru independent "Cuibul Artiștilor" organizeaza, impreuna cu Asociația Frends, cea de-a III-a ediție a turneului național "Cu inima la teatru". Pe 20 mai 2018 (duminica), tinerii artiști vor poposi la Campina pentru a oferi publicului de aici spectacolul "Experimentul", care se va juca…

- Cunoscuta actrita Manuela Harabor a fost desemnata consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, decizia fiind publicata miercuri in Monitorul Oficial. Actrita a declarat ca, prin acest titlu a primit „Un fel de OK din partea Guvernului” pentru a isi continua munca pe care o face de 20 de…

- Corina Chiriac a ajuns de urgenta la spital! Cunoscuta vedeta a alunecat pe scari si a avut nevoie imediat de interventia medicilor. Timp de cateva saptamani nu are voie sa calce pe piciorul drept.

- Fosta creatoare de moda nu a renunțat la vacanțe, chiar daca se afla de ani buni intr-un camin de batrani. Mama Zina a cerut sa mearga la mare, cand va veni vara. Iși petrece batranețea, de ani de zile, intr-un azil de lux din Ghermanești. Acolo unde fiul sau a abandonat-o, iar fosta creatoare de moda…