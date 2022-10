Valentina Rusu Ciobanu (1920-2021) a aparținut acelei generații de artiști plastici basarabeni care s-au format inca in ambianța culturala a Romaniei interbelice (fiind la Iași, in anii de razboi, eleva a profesorului Jean Leon Cosmovici și a asistentului sau – viitorului celebru pictor roman – Corneliu Baba), dar a caror activitate de creație s-a desfașurat in a doua jumatate a secolului al XX-lea, in condițiile destul de vitrege impuse de regimul totalitar din fosta Uniune Sovietica. „Fata la fereastra” a fost opera de debut, din anii ’50, grație careia pictorița de la Chișinau a strabatut bariera…