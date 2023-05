O comisie din Parlamentul European tocmai a aprobat un regulament privind inteligența artificiala, primul de acest fel, ceea ce il apropie de a deveni lege. Aprobarea marcheaza o evoluție de referința in cursa dintre autoritați pentru a controla inteligența artificiala, care evolueaza cu o viteza amețitoare. Potrivit CNBC, European AI Act este prima lege pentru […] The post Reglementarea inteligenței artificiale, vrajba intre industria tech și UE first appeared on Ziarul National .