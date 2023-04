Reglare de conturi la Brăila: Bărbat, măcelărit cu săbii de indivizi cu cagule Reglare de conturi, sambata seara, la Braila, unde un barbat de 33 de ani a fost macelarit de mai mulți indivizi cu fețele acoperite cu cagule. In urma incidentului, barbatul a ramas fara ambele maini, medicii luand decizia sa i le amputeze, din cauza ranilor extrem de grave suferite la nivelul acestora. Ulterior, a fost transferat la Spitalul Floreasca din Capitala. Barbatul atacat ar fi membrul unei grupari interlope, iar totul ar fi de fapt o reglare de conturi, potrivit realitatea.net. „Au vrut, la modul cel mai serios, sa il taie in bucați!”, a declarat un cadru medical pentru o publicație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

